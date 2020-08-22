Зеленский хочет оставить Минск как место переговоров по Донбассу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Спокойный формат диалога власти и общества поможет Беларуси выйти из сложной ситуации, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" .

Президент Украины надеется, что народам двух государств удастся сохранить дружеские отношения.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи... Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил Зеленский.

В данный момент он не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Контактную группу. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать", - отметил Зеленский.

"Переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять", - добавил он.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

В Беларуси после президентских выборов вот уже почти две недели продолжаются акции протеста , в первые дни которых были задержаны тысячи человек, сотни пострадали, несколько человек погибли.

Читайте также: