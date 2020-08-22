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Зеленский хочет оставить Минск как место переговоров по Донбассу
22.08.2020 13:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Спокойный формат диалога власти и общества поможет Беларуси выйти из сложной ситуации, считает президент Украины Владимир Зеленский.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский в интервью телеканалу
Президент Украины надеется, что народам двух государств удастся сохранить дружеские отношения.
"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи... Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил Зеленский.
В данный момент он не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Контактную группу. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать", - отметил Зеленский.
"Переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять", - добавил он.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает
В Беларуси после
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Президент Украины советует Беларуси найти спокойный формат диалога властей и опоозиции и по-прежнему считает Минск лучшим местом для переговоров.
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