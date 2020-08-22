Лукашенко неожиданно назначил нового губернатора Гродненской области

Председателем Гродненского областного исполкома назначен Владимир Караник, работавший ранее главой Минздрава.

Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пут первого» 22 августа.

Кандидатуру Караника предложил на этот пост Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.

«Вы первый губернатор, которого представили прямо на площади. С Вас многое причитается!! Вы должны помочь Гродненской области!», - сказал при этом белорусский президент.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.