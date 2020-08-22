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Лукашенко неожиданно назначил нового губернатора Гродненской области
22.08.2020 15:19 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Председателем Гродненского областного исполкома назначен Владимир Караник, работавший ранее главой Минздрава.
Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пут первого» 22 августа.
Кандидатуру Караника предложил на этот пост Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.
«Вы первый губернатор, которого представили прямо на площади. С Вас многое причитается!! Вы должны помочь Гродненской области!», - сказал при этом белорусский президент.
До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
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Председателем Гродненского областного исполкома назначен Владимир Караник, работавший ранее главой Минздрава. Об этом сообщает президентский телеграм-канал...
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