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Лукашенко неожиданно назначил нового губернатора Гродненской области

22.08.2020 15:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председателем Гродненского областного исполкома назначен Владимир Караник, работавший ранее главой Минздрава.

Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пут первого» 22 августа.

Кандидатуру Караника предложил на этот пост Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.

«Вы первый губернатор, которого представили прямо на площади. С Вас многое причитается!! Вы должны помочь Гродненской области!», - сказал при этом белорусский президент.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.

 
 
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Председателем Гродненского областного исполкома назначен Владимир Караник, работавший ранее главой Минздрава. Об этом сообщает президентский телеграм-канал...
 
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