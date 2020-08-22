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Активист кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич арестован на 15 суток
22.08.2020 14:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 августа. Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале кампании.
"Суд Московского района Минска приговорил сегодня активиста к 15 суткам ареста. Павел Юхневич был арестован вчера после своего резкого выступления на площади Независимости", — говорится в сообщении.
В настоящий момент Юхневич находится в минском ЦИП на улице Окрестина, сообщили представители кампании.
БелаПАН.
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Минск, 22 августа. Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был...
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