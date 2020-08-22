Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 августа. Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале кампании.

"Суд Московского района Минска приговорил сегодня активиста к 15 суткам ареста. Павел Юхневич был арестован вчера после своего резкого выступления на площади Независимости", — говорится в сообщении.

В настоящий момент Юхневич находится в минском ЦИП на улице Окрестина, сообщили представители кампании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активист кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич арестован на 15 суток Минск, 22 августа. Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был...

БелаПАН.