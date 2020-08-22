Силовики, забастовки и церковь: Лукашенко выступил на митинге в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно, передает корреспондент Sputnik.

В своем заявлении он затронул тему забастовок, которые начались в разных точках страны после окончания президентских выборов .

"Вы сегодня остановили какое-то там "Гродножилстрой". Остановили строительство. Родные мои, мы обойдемся даже без "Гродножилстроя". У нас достаточно в стране строителей", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко сообщил, что распорядился с понедельника, 24 августа, закрыть все бастующие предприятия.

"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте – не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие", - добавил он.

Лукашенко призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

"Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - подчеркнул президент.

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