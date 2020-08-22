Лукашенко: С понедельника пусть не обижаются — власть должна быть властью

Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 августа. Александр Лукашенко 22 августа принял участие в митинге в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного совета.

Митинг прошел на площади Ленина под девизом "Не дадим развалить страну!". Его участники выступали за действующую власть, мир и созидание, скандировали, что страну никому не отдадут. На мероприятие собралось более 20 тыс. человек, оценила пресс-служба Лукашенко.

Он призвал белорусов никогда и никому не отдавать свою страну. "Буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте никому. Она принадлежит нашим детям, и им негде больше искать земли. Никто им не даст", — подчеркнул оратор.

"Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского). Но представьте на минуту — нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы", — отметил он.

Лукашенко подчеркнул очевидность внешнего вмешательства в дела страны. "Сегодня нас толкают в пропасть раздора и ненависти, — сказал он. — На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки (я это знаю точно), вспоминает про "Усходнiя крэсы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля. Земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать".

Лукашенко подчеркнул важность "вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь": "Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить".

Он поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. "Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить", — отметил он.

Лукашенко заявил, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться.

"Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", — подчеркнул он.

"Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы". Сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", — заявил он.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", — добавил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: С понедельника пусть не обижаются — власть должна быть властью Минск, 22 августа. Александр Лукашенко 22 августа принял участие в митинге в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного совета. Митинг...

Алексей Орешко, БелаПАН.