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Захарова ответила на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы

22.08.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последняя часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы, как и предыдущие разделы документа, не содержит реальных фактов и свидетельств.

"Теперь уже можно с уверенностью сказать, что документ, который законодатели готовили целых три года и сами громко назвали "самым подробным на текущий момент описанием российской подрывной деятельности", не добавил ничего нового к давно тиражируемым в США инсинуациям о нашей стране", - цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Также Захарова подчеркнула, что в документе, как и в "докладе Мюллера", отсутствуют реальные факты и свидетельства. И, "по сути, воспроизводится хорошо известный набор голословных обвинений". По ее словам, очередные претензии Сената США в адрес Российской Федерации имеют "абсолютно бездоказательный характер", и что вся история с российским вмешательством с самого начала была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США.

"Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех", - добавила Захарова.

Россия не раз отрицала обвинения в попытках воздействовать на демократические процессы в разных государствах, а пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что не существует каких-либо подтверждений "российского вмешательства".

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Теги: Минск
 
 
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Мария Захарова заявила, что все претензии США в адрес России "абсолютно бездоказательного характера".
 
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