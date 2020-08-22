Лукашенко рассказал, почему не появлялся на публике сразу после выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах своего отсутствия на публике в первые дни после выборов, сообщает телеканал RT.

"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция – Sputnik) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", – заявил он.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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