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Лукашенко рассказал, почему не появлялся на публике сразу после выборов
22.08.2020 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах своего отсутствия на публике в первые дни после выборов, сообщает телеканал RT.
"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция – Sputnik) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", – заявил он.
© Sputnik / Инна Гришук
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Как отметил белорусский лидер, он "знал, что так и будет" и боялся столкновений в этот острый период.
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