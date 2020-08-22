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Женская акция против насилия в Минске длилась почти четыре часа
23.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 августа. Почти четыре часа длилась женская акции против насилия 22 августа в центре Минска.
Акция стартовала у Комаровского рынка, где около 14.00 в живую цепь выстроились 600-700 женщин. Они держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "На Окрестина пытки и смерть", "Остановите насилие", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи", "Пенсионеры за перемены", "Нет фашизму".
Количество участников акции постоянно увеличивалось, к ней присоединись некоторые мужчины. Периодически участники скандировали "Любовь спасет мир".
Часть проезжавших мимо автомобилистов сигналили в знак поддержки. Правоохранителей рядом с акцией замечено не было.
Около 15.00 участники протеста двинулись в направлении проспекта Независимости. К этому моменту в акции принимало участие уже несколько тысяч человек. Пройдя вдоль площади Якуба Коласа, они двинулись в сторону площади Победы. На площади Якуба Коласа дежурил микроавтобус с людьми в штатском.
Несколько тысяч человек, скандируя "Жыве Беларусь!" и "Уходи!", постепенно дошли до улицы Янки Купалы, где колонна повернула в сторону улицы Немига. Количество участниц акции постепенно начало сокращаться.
С Немиги демонстранты двинулись в сторону улицы Володарского и площади Независимости. К этому времени в акции участвовало 1-1,5 тыс. человек. Проходя мимо СИЗО МВД, люди скандировали "Отпускай!".
Участники акции беспрепятственно дошли до площади Независимости. К 16.30 здесь было 500-700 человек.
В 16.45 колонна направилась к площади Победы и далее к Комаровскому рынку, исходной точке маршрута. Там участницы некоторое время скандировали "Уходи!", аплодировали, после чего небольшими группами начали расходиться. Из нескольких сотен человек осталось около 100. Акция завершилась без происшествий.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 22 августа. Почти четыре часа длилась женская акции против насилия 22 августа в центре Минска. Акция стартовала у Комаровского рынка, где около 14.00 в живую...
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