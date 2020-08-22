Около 300 человек приняли участие в "Марше против убийств и насилия" в Бресте

Источник материала: БелаПАН

Брест, 22 августа. "Марш против убийств и насилия" прошел 22 августа в Бресте. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в нем приняло участие около 300 человек.

Участники начали собираться после 15.00 на проспекте Машерова рядом с ЦУМом. Они пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами, некоторые были в черной одежде.

Около 16.00 люди выстроились цепочкой вдоль проезжей части от ЦУМа в сторону пересечения проспекта с бульваром Шевченко.

Около 17.00 участники марша прошли колонной по улицам Советской и Пушкинской до площади Ленина.

Как заявила БелаПАН 64-летняя жительница Брестского района Людмила, она пришла на акцию почтить память 43-летнего брестчанина Геннадия Шутова, который 11 августа в Бресте, на улице Московской, получил огнестрельное ранение в голову.

13 августа Шутов в тяжелом состоянии был переведен на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минск, где 19 августа умер.

"В Шутова стрелял милиционер. Но я не верю, что он и еще один мужчина совершили нападение на сотрудников милиции во время акции протеста, — отметила женщина. — Я не была свидетелем этого происшествия. Но сама видела, как вечером 10 августа на проспекте Машерова омоновцы хватали и тянули за руки и ноги в автозак людей, которые просто стояли и хлопали. Это садизм".

Еще одна участница "Марша против убийств и насилия", 52-летняя брестчанка Мария, сказала, что возмущена беспределом силовиков в городе. "Я думаю, они убили в Бресте не одного человека. То, что они творили, — фашизм. Но если Гитлер воевал против чужих народов, то наши силовики воюют против своего, у которого нет оружия", — заявила собеседница.

Как отметил Роман Кисляк, с 16 августа каждый вечер на площади Ленина собираются сторонники перемен. 16 августа их было более 30 тысяч, в последующие дни — до двух тысяч человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 300 человек приняли участие в "Марше против убийств и насилия" в Бресте Брест, 22 августа. "Марш против убийств и насилия" прошел 22 августа в Бресте. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в нем приняло участие около 300 человек. ...

Лариса Шиганова, БелаПАН.