МВД усилило меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призвало граждан не проводить незаконных массовых мероприятий и усилило меры безопасности, говорится в сообщении telegram-канала милицейского ведомства.

"В связи с проведением на территории ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности", - сообщила Sputnik официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие", - отметила она.

В данной связи представитель МВД напомнила, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.

По ее словам, за минувшую субботу по всей зафиксировано 75 фактов сбора граждан.

"В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек", - сказала Чемоданова.

Она также сообщила, что численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. "На площади Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды", - уточнила официальный представитель МВД.

© Sputnik / Евгений Одиноков Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске 22 августа

По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.

По ее словам, Минске на пл. Независимости было разобрано ограждение возле памятника Ленину и организовано несанкционированное мероприятие.

За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано, уточнила Чемоданова.

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