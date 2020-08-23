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Начальник ГУВД: были поджоги в Минске и готовятся провокации

23.08.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Начальник ГУВД Минска Иван Кубраков призвал минчан не участвовать в санкционированных уличных акциях и предупредил о готовящихся провокациях.

Сегодня МВД распространило видеообращение главы минской милиции.

"В течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, коммунальная собственности и имущество граждан, в том числе и путем поджогов", - заявил Кубраков.

© AP / Dmitri Lovetsky
МВД усилило меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий

По его словам, в интернете распространяется информация с призывами принять участие в незаконных уличных акциях. "Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в общество",- сказал он.

"Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекают к участию в незаконных массовых мероприятиях со всеми вытекающими последствиями",- отметил он.

"Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях, будьте благоразумны и сдержаны, остановитесь, оградите от необдуманных действий своих детей", - сказал начальник минской милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Кубракова, организаторы уличных акций используют людей как расходный материал.
 
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