Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом (дополнено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Россия примет "любое решение Беларуси по общению со своим народом", заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ситуация в Беларуси нормализуется, но есть "желающие реализовать украинский сценарий". "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, — цитирует ТАСС главу МИД РФ. — Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

При этом Лавров уточнил, что под диалогом имеет в виду предложения властей по реформе Конституции. "Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен", — добавил он.

Лавров высказал мнение, что белорусы в силах справиться с ситуацией в своей стране самостоятельно — главное, "чтобы не было провокаций".

Он также подчеркнул, что "после всплеска насилия в первые пару дней" сейчас нет каких-либо свидетельств, что эти протесты осуществляются с применением силы. Однако глава МИД РФ уверен, что "некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе: чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций".

Лавров также заявил, что у российской стороны вызывают вопросы принципы формирования в Беларуси Координационного совета. "В отношении Координационного совета тоже, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете, — сказал он. — Мы посмотрели на его состав: там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации".

Россия, по словам Лаврова, хочет быть полезной для Беларуси в связи со складывающейся ситуацией, поскольку "Белоруссия — братская для нас страна".

Кроме того, глава российской дипломатии раскритиковал ОБСЕ за отказ от наблюдения на президентских выборах в Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом (дополнено) Минск, 23 августа. Россия примет "любое решение Беларуси по общению со своим народом", заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам,...

Алексей Александров, БелаПАН.