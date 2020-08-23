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Евросоюз не намерен превращать Беларусь "во вторую Украину"

23.08.2020 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Случай Беларуси несравним со случаем Украины, поскольку белорусы выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил глава европейской дипломатии в интервью изданию Pais. 

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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"В Украине был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", ― заявил Боррель.

В Европейском союзе должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как это может быть воспринято российской стороной. Заявил евырочяиновник.

Сегодняшняя проблема белорусов ― не выбор между Россией и Европой, подчеркнул Боррель. ЕС "особенно заинтересован" в том, чтобы "белорусы могли жить в режиме политических свобод" и "иметь хорошие отношения" со всеми соседями, сказал он.

Еврочиновник добавил, что ЕС находится в контакте с российской стороной, чтобы "избежать недопониманий".

 
Теги: Минск
 
 
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У Европейского союза нет намерений превращать Беларусь "во вторую Украину", ситуации в этих странах несравнимы, заявил верховный представитель ЕС по внешней...
 
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