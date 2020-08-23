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"Заезженные советы": в МИД Беларуси ответили на слова Зеленского о выборах
23.08.2020 16:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Украина ― братская для Беларуси страна, от которой в непростой для белорусов момент хотелось бы ощутить поддержку или хотя бы понимание, а "не слушать уже заезженные со всех сторон советы", сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии ― пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такая реакция внешнеполитического ведомства последовала после заявления президента Украины в интервью телеканалу Euronews, где
Сейчас в таких советах в Беларуси "точно не нуждаются", подчеркнул официальный представитель МИД страны.
"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности", ― заявил Глаз.
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У руководства Украины еще долго будет появляться множество вопросов, которыми каждый день нужно заниматься внутри страны, нежели раздавать советы соседям,...
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