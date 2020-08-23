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Президент был во Дворце Независимости, когда туда шла оппозиция
24.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг - Sputnik. Весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Президент с самого утра работал в ситуационном штабе, был во Дворце Независимости и контролировал ситуацию", - рассказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
По ее словам, президент также вызвал вертолет и посмотрел с высоты на так называемый
Вернувшись во Дворец Независимости президент первым делом поблагодарил тех, кто защищал здание по периметру, также подошел к ребятам из ОМОНа: пообщался и поблагодарил их, сказала Эйсмонт.
"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы не пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы, с ним были и его дети, на кадрах вы можете видеть его младшего сына", - отметила пресс секретарь.
Эйсмонт, также отметила, что митингующие хотели пойти на штурм Дворца Независимости, "но им не хватило смелости, они развернулись и убежали".
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Глава государства летал на вертолете над Минском, где в то время проходила массовая акция протеста оппозиции.
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