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Президент был во Дворце Независимости, когда туда шла оппозиция

24.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Президент с самого утра работал в ситуационном штабе, был во Дворце Независимости и контролировал ситуацию", - рассказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко во время протестов прилетел в резиденцию с автоматом в руках

По ее словам, президент также вызвал вертолет и посмотрел с высоты на так называемый митинг оппозиции.

Вернувшись во Дворец Независимости президент первым делом поблагодарил тех, кто защищал здание по периметру, также подошел к ребятам из ОМОНа: пообщался и поблагодарил их, сказала Эйсмонт.

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы не пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы, с ним были и его дети, на кадрах вы можете видеть его младшего сына", - отметила пресс секретарь.

Эйсмонт, также отметила, что митингующие хотели пойти на штурм Дворца Независимости, "но им не хватило смелости, они развернулись и убежали".

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства летал на вертолете над Минском, где в то время проходила массовая акция протеста оппозиции.
 
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Лукашенко во время протестов прилетел в резиденцию с автоматом в руках
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