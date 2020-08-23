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Лукашенко во время протестов прилетел в резиденцию с автоматом в руках

24.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Дворец Независимости с автоматом в руках, рядом с резиденцией протестует оппозиция.

В ходе массовой акции протеста оппозиции, которая прошла в воскресенье, митингующие направились в сторону Дворца Независимости. Однако путь им перегородил кордон милиции.

© Sputnik / Виктор Толочко
Президент был во Дворце Независимости, когда туда шла оппозиция

Примерно в это же время в небе над резиденцией был замечен вертолет. Позже телеграм-канал "Пул первого" опубликовал кадры, на которых видно, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел глава государства.

На Лукашенко помимо черной одежды был надет бронежилет, в руках – автомат Калашникова, но магазин к оружию не был пристегнут. Глава государства в окружении охраны и военных направился в сторону резиденции.

Вместе с президентом на видео был замечен и его младший сын Николай.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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Протестующие сегодня пошли в сторону Дворца Независимости, однако путь им перегородил милицейский кордон.
 
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