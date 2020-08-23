|
Лукашенко во время протестов прилетел в резиденцию с автоматом в руках
24.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Дворец Независимости с автоматом в руках, рядом с резиденцией протестует оппозиция.
В ходе
© Sputnik / Виктор Толочко
Примерно в это же время в небе над резиденцией был замечен вертолет. Позже телеграм-канал "Пул первого" опубликовал кадры, на которых видно, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел глава государства.
На Лукашенко помимо черной одежды был надет бронежилет, в руках – автомат Калашникова, но магазин к оружию не был пристегнут. Глава государства в окружении охраны и военных направился в сторону резиденции.
Вместе с президентом на видео был замечен и его младший сын Николай.
Массовые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие сегодня пошли в сторону Дворца Независимости, однако путь им перегородил милицейский кордон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)