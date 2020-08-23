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Массовая акция протеста прошла в Минске, Лукашенко прибыл на нее в бронежилете с автоматом

24.08.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более 100 тысяч белорусов, протестующих против несправедливых выборов и насилия, прошли по Минску до стелы «Минск – город-герой».

В ходе массовой акции протеста в воскресенье митингующие направились в сторону Дворца Независимости, однако путь им перегородил кордон милиции.

Примерно в это же время в небе над резиденцией появился вертолет, который приземлился возле Дворца Независимости. Из него вышел Александр Лукашенко. Он был в бронежилете и с автоматом Калашникова. Президент направился в сторону резиденции в окружении охраны и военных.

Напомним, в воскресенье, 23 августа по всей Беларуси прошли массовые акции протеста. Более ста тысяч человек двигалась по площади Независимости до стелы.

О чем говорили члены КС

Возле гостиницы «Планета» выступили члены Координационного совета. Мария Колесникова заявила, что нужно продолжать высказывать свое несогласие с властями.

«Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет уходить, нам всем хватит терпения подождать его у двери. Мы требуем замены одного человека. Власть пытается сказать, что протест затихает. Наше сопротивление - это марафон. С ним мы справимся», - сказала она.

«Мы не оппозиция, нас большинство», - заявил Павел Латушко. Совет принял решение о следующих шагах:

  • Начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции;
  • Инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов;
  • Инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Юрист Максим Знак рассказал, что подана жалоба в Верховный суд.

«За эти три месяца мы убедились, что государство выполнять свои законы не может», - заявил он. Знак предложил не молчать о нарушениях, не молчать о тех, кто был обижен. В отношении тех, кто калечил людей, нужно возбуждать уголовные дела.

Президент прилетел на вертолете

Возле стелы люди подходили все ближе к силовикам. Из рупоров звучали призывы разойтись. Как сообщает тут бай, были замечены солдаты со снайперскими винтовками СВД и гранатометом РПГ-7.

Протестующие пошли в сторону Дворца Независимости, однако путь им перегородил милицейский кордон.

Примерно в это же время в небе над резиденцией появился вертолет. Позже телеграм-канал «Пул первого» опубликовал кадры, на которых видно, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел глава государства.

На Лукашенко помимо черной одежды был надет бронежилет, в руках – автомат Калашникова, но магазин к оружию не был пристегнут. Глава государства в окружении охраны и военных направился в сторону резиденции. Он уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там» - судя по всему, на Победителей.

Лукашенко вышел за оцепление Дворца Независимости и поблагодарил силовиков. «Спасибо, вы красавцы!», - с казал он, на что ему ответили: «Мы с вами до конца!».

Напомним, акции протеста проходят в Беларуси начиная с дня выборов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

23 августа в Минобороны предупредили, что все, кто будет идти с бело-красно-белыми флагами, в случае нарушения порядка с ними будет иметь дело не милиция, а армия.

Фото onliner.by

 
Теги: Минск
 
 
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Более 100 тысяч белорусов, протестующих против несправедливых выборов и насилия, прошли по Минску до стелы «Минск – город-герой».
 
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