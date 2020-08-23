ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конституция и не только: совет оппозиции озвучил планы на будущее

23.08.2020 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Координационный совет белорусской оппозиции выступает за возврат к Конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране. Это требование озвучил член совета, экс-директор Купаловского театр Павел Латушко, выступая перед участниками многотысячной акции протеста в Минске. (В Конституции 1994 года русский язык не имел статуса государственного ― Sputnik). 

"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", ― добавил он, напомнив, на минувшей неделе юристы передали в Верховный суд Беларуси жалобу экс-кандидата Светланы Тихановской на итоги президентских выборов 2020 года.

Латушко также озвучил инициативу совета оппозиции о том, чтобы отозвать действующий состав депутатского корпуса белорусского парламента.

Кроме этого, по словам Латушко, Координационный совет планирует требовать отставки всего руководства МВД Беларуси. Он сообщил, что в Следственный комитет у же направлено около 700 заявлений о применении силы к участникам протестных акций в Минске и других городах страны.

Члены Координационного совета также призвали продолжать "забастовки на предприятиях". 

© Sputnik / Виктор Толочко
Координационный совет надеется на Верховный суд в вопросе разрешения кризиса

Кроме того, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала участников протестной акции в Минске не провоцировать силовиков.

"Пожалуйста, не совершайте провокаций, сохраняйте спокойствие. Наша безопасность и жизнь ―главная ценность", ― заявила Колесникова собравшимся  у стелы Минск-Город-герой.

Ранее мемориальные комплексы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, были взяты под охрану Министерством обороны, глава ведомства Виктор Хренин предупредил о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены Координационного совета призвали провести референдум по Конституции, также оппозиция намерена требовать отставки руководства белорусской милиции за...
 
Новости дня
Новости политики
 
Евросоюз не намерен превращать Беларусь "во вторую Украину"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика