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Конституция и не только: совет оппозиции озвучил планы на будущее
23.08.2020 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Координационный совет белорусской оппозиции выступает за возврат к Конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране. Это требование озвучил член совета, экс-директор Купаловского театр Павел Латушко, выступая перед участниками многотысячной акции протеста в Минске. (В Конституции 1994 года русский язык не имел статуса государственного ― Sputnik).
"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", ― добавил он, напомнив, на минувшей неделе юристы передали в Верховный суд Беларуси жалобу экс-кандидата Светланы Тихановской на итоги президентских выборов 2020 года.
Латушко также озвучил инициативу совета оппозиции о том, чтобы отозвать действующий состав депутатского корпуса белорусского парламента.
Кроме этого, по словам Латушко, Координационный совет планирует требовать отставки всего руководства МВД Беларуси. Он сообщил, что в Следственный комитет у же направлено около 700 заявлений о применении силы к участникам протестных акций в Минске и других городах страны.
Члены Координационного совета также призвали продолжать "забастовки на предприятиях".
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала участников протестной акции в Минске не провоцировать силовиков.
"Пожалуйста, не совершайте провокаций, сохраняйте спокойствие. Наша безопасность и жизнь ―главная ценность", ― заявила Колесникова собравшимся у стелы Минск-Город-герой.
Ранее мемориальные комплексы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, были взяты под охрану Министерством обороны, глава ведомства
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Члены Координационного совета призвали провести референдум по Конституции, также оппозиция намерена требовать отставки руководства белорусской милиции за...
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