Конституция и не только: совет оппозиции озвучил планы на будущее

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Координационный совет белорусской оппозиции выступает за возврат к Конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране. Это требование озвучил член совета, экс-директор Купаловского театр Павел Латушко, выступая перед участниками многотысячной акции протеста в Минске. (В Конституции 1994 года русский язык не имел статуса государственного ― Sputnik).

"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", ― добавил он, напомнив, на минувшей неделе юристы передали в Верховный суд Беларуси жалобу экс-кандидата Светланы Тихановской на итоги президентских выборов 2020 года.

Латушко также озвучил инициативу совета оппозиции о том, чтобы отозвать действующий состав депутатского корпуса белорусского парламента.

Кроме этого, по словам Латушко, Координационный совет планирует требовать отставки всего руководства МВД Беларуси. Он сообщил, что в Следственный комитет у же направлено около 700 заявлений о применении силы к участникам протестных акций в Минске и других городах страны.

Члены Координационного совета также призвали продолжать "забастовки на предприятиях".

Кроме того, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала участников протестной акции в Минске не провоцировать силовиков.

"Пожалуйста, не совершайте провокаций, сохраняйте спокойствие. Наша безопасность и жизнь ―главная ценность", ― заявила Колесникова собравшимся у стелы Минск-Город-герой.

Ранее мемориальные комплексы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, были взяты под охрану Министерством обороны, глава ведомства Виктор Хренин предупредил о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией.

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