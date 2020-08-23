Колесникова: Уволенный директор заперся в кабинете и не хочет выходить, но мы подождем у двери

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. "Две недели назад мы выбрали себе нового президента. Но пока в нашей стране мало выбирать — надо бороться за свой выбор", — заявила представитель кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге возле гостиницы "Планета".

"За эти две недели нам всем было больно, страшно, плохо, но было и невероятно хорошо, — отметила она. — За эти две недели мы прошли путь, который другие проходят за столетия. Весь мир сходит с ума от белорусов. Мы показали всем нашу силу, порядочность, упорство и ум. Мы сделали то, с чем власть не могла справиться годы, — без чиновников, бумажек и бюджетных денег. На первых полосах мировых газет — гордые, красивые и отважные белорусы. Мы с вами показали, что мы не боимся, что мы все можем, что мы нация, а не "народец".

По словам Колесниковой, еще недавно белорусов штрафовали за маленький флажок на машине, а теперь вокруг тысячи самых красивых флагов. "Еще недавно белорусам не давали собираться даже маленькой группой, а теперь на улицах сотни тысяч самых красивых людей со всей Беларуси", — сказала она.

"Мы прекрасно понимаем, что кто-то устает, кто-то отчаивается, но мы, белорусы, выбрали путь мирного сопротивления, а этот путь требует времени", — подчеркнула представитель Тихановской. Она призвала "продолжить выражать свое несогласие, показать каждому недобросовестному чиновнику, что он неправ, а мы с ним не согласны". "Мы должны дать понять каждому военному, представителю силовых структур, что преступники, которые калечили и убивали белорусов две недели, должны отвечать перед судом", — заявила Колесникова.

По ее словам, дети и женщины оказались намного сильнее сотрудников правоохранительных органов, которые видели геноцид белорусов и не осмелились его остановить. Колесникова заявила, что эта коллективная психологическая травма останется навсегда. "Но если граждане сейчас сдадутся и не победят, то весь ужас окажется зря", — считает она.

"Военным и силовым структурам сейчас вливают в уши, что у нас, мирных белорусов, кукловоды. Кукловод здесь только один. Он управляет не нами, смелыми и честными людьми, а силовиками, отдавая им преступный приказ, оправдывая их какими-то детсадовскими сказками. Он управляет телеведущими, которые без смущения выдают чудовищную ложь. Он дергает за ниточки учителей, которые заменяют цифры, и бюджетников, которые несут перевернутые флаги", — сказала Колесникова.

"Посмотрите, как засуетилась власть, — обратила внимание она. — Митинги, песни, флаги, прыжки в мешках, другие ухищрения российских политтехнологов. И это настоящая предвыборная кампания после выборов".

"Именно вы заставили действующую власть шататься в своем кресле. Представьте, что директора вашей фирмы не любят все коллеги, постоянно показывают ему свое отношение и говорят уйти. Как долго он продержится на своем рабочем месте? Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет выходить. Но нам всем хватит терпения подождать его у двери. Сейчас власть меняет белорусов, которые ей не нравятся, на украинцев, китайцев и россиян. Но нам проще заменить одного человека", — заявила представитель Тихановской.

По ее словам, сопротивление — это марафон, с которым не справится режим, "но мы справимся".

Колесникова призвала "каждый день до победы делать что-то, чтобы жить в спокойной, независимой, свободной стране".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колесникова: Уволенный директор заперся в кабинете и не хочет выходить, но мы подождем у двери Минск, 23 августа. "Две недели назад мы выбрали себе нового президента. Но пока в нашей стране мало выбирать — надо бороться за свой выбор", — заявила...

Захар Щербаков, БелаПАН.