Латушко: У власти нет выбора, кроме как выполнить волю народа

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. "У власти нет выбора, кроме как выполнить волю народа", — заявил член Координационного совета Павел Латушко на митинге возле гостиницы "Планета".

"Сегодня я очень счастливый человек. Горжусь, что я белорус, что наконец наступило утро и больше не наступит ночь. Мы мирные люди и хотим перемен. Мы сражаемся за правду. Мы хотим, чтобы наш голос был посчитан", — сказал экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра.

"Мы должны действовать в рамках закона, — подчеркнул он. — Будем добиваться, чтобы были начаты уголовные дела по фактам насилия над гражданами и они были доведены до суда. Мы требуем расследования. Мы должны настаивать на отставке всего руководства МВД". Эти слова Латушко были встречены скандированием: "Трибунал! Трибунал!"

Член КС отметил, что в Верховный суд поданы жалобы на фальсификацию выборов. "Мы требуем, чтобы суд принял правовое решение. Хватит жить по понятиям!" — призвал Латушко.

"Если власть не пойдет на диалог, предлагаем начать отзыв депутатов, которые не поддерживают народ, инициировать отзыв всех депутатов местных советов, республиканский референдум о возвращении Конституции 1994 года, которая ограничивает сроки главы государства", — сказал он.

Представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский отметил: "На протяжении 26 лет нас методично запугивали, у нас воровали голоса, избивали наших друзей, матерей, отцов, братьев, сестер. Нас заставляют работать на государство и платить налоги, за которые потом людей избивают, насилуют, унижают".

"Вы будете работать на этого диктатора? Что вы будете делать?" — обратился к собравшимся Дылевский. Протестующие начали скандировать: "Забастовка!"

"Многие уже бастуют. Люди, не бойтесь бастовать, это наше законное право", — сказал представитель МТЗ, на что собравшиеся отреагировали возгласами: "Каждый день!"

По мнению юриста Максима Знака, за три месяца белорусы убедились, что "государство свои законы выполнять не особо может". "Посмотрите, сколько нас много, мы везде, огромное море людей. У каждого из нас есть знакомые, кто еще не здесь. У каждого из нас есть знакомые бюджетники, госслужащие, знакомые в правоохранительных органах. Поговорите с ними. Скажите, что сейчас самое время — за эту неделю до 1 сентября — наконец выразить свою позицию. Если они знают о нарушениях, что кто-то был обижен, рассказать об этом всем — не молчать. Потому что сейчас решается судьба страны", — сказал юрист.

"И мы все те, кто сейчас здесь, знаем, как она решилась, — подчеркнул Знак. — Поэтому у остальных есть последняя возможность сказать правду, возбудить уголовные дела, которые требуют белорусы, разобраться с теми, кто калечил и истязал людей в местах заключения. И, наконец, поставить точку на этом и жить в новой Беларуси спокойно и по закону".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко: У власти нет выбора, кроме как выполнить волю народа Минск, 23 августа. "У власти нет выбора, кроме как выполнить волю народа", — заявил член Координационного совета Павел Латушко на митинге возле гостиницы "Планета". ...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.