Возле гостиницы "Планета" состоялся митинг с участием членов Координационного совета

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Возле гостиницы "Планета", куда участники массовой акции протеста пришли с площади Независимости и одноименного проспекта, состоялся митинг с участием членов Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.

Член КС Лилия Власова отметила, что как юрист много знает о человеческой боли. "Мы хотим получить ответ, почему против мирных людей развязали войну, развернули концлагеря на Окрестина и в КГБ. Когда люди стали выходить оттуда, весь мир ужаснулся от их рассказов. Но реакция властей была циничной: вместо того чтобы уйти в отставку, они возбудили уголовные дела", — сказала Власова.

"Они хотят подавить нашу волю, но мы живые, мы боремся, и нашу силу воли невозможно подавить. Мы обязаны этим перед нашими братьями и сестрами, которые пострадали. Не забудем, не простим", — заявила член КС.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова поблагодарила "каждого, кто сегодня сюда пришел". "Спасибо всем, кто выходит на улицы своих городов, кто не побоялся и вышел на забастовку. Еще полгода тому назад никто не верил, что белорусы выберут нового президента. Но мы это сделали. Тихановская победила. Белорусы удивили весь мир. И сегодня мы громко говорим: "Жыве Беларусь!" Главное оружие власти — это страх. И каждый должен сделать свой выбор: жить в страхе или побороть его и жить в свободе. Мы ощутили себя одним народом. Мы не делим людей, мы все разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой свободной и богатой Беларуси", — сказала Ковалькова.

По ее словам, КС продолжает реализовывать программу Тихановской: освобождение политзаключенных, новые честные выборы президента, парламента и местных советов. "Мы должны участвовать в управлении нашей страной. Власть должна принадлежать белорусскому народу. В эти дни мы почувствовали себя гражданами. И независимость является нашей ценностью", — подчеркнула Ковалькова.

"Лукашенко должен уйти в отставку, чтобы мы могли возобновить работу наших предприятий, — заявила она. — Каждый день у власти бывшего президента — это урон нашей экономике. Бывший президент должен уйти".

"Он говорит, что привезет сюда россиян, украинцев, китайцев на замену. Но это наша земля, наша страна. Мы требуем, чтобы он ушел. Александр Григорьевич, сегодня это требование большинства белорусов. И мы требуем, чтоб вы ушли", — призвала Ковалькова.

После митинга протестующие направились дальше по проспекту Независимости в сторону площадь Государственного Флага, которая находится за резиденцией Лукашенко — Дворцом Независимости. Силовики перекрыли проход по проспекту и подготовили технику для разгона демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле гостиницы "Планета" состоялся митинг с участием членов Координационного совета Минск, 23 августа. Возле гостиницы "Планета", куда участники массовой акции протеста пришли с площади Независимости и одноименного проспекта, состоялся митинг с...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.