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МИД Украины ответил на просьбу Минска не давать "заезженные советы"
24.08.2020 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. МИД Украины отреагировал на просьбу белорусских коллег не давать "заезженные со всех сторон советы" и порекомендовал все же ценными советами не пренебрегать, соответствующее заявление появилось на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - говорится в сообщении МИД Украины.
В министерстве отметили, что опыт украинской революции показывает, что не слушать советы других стран, "а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - подчеркнули в украинском МИД.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews
В минувшее воскресенье на заявление Зеленского
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