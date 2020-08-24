Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. МИД Украины отреагировал на просьбу белорусских коллег не давать "заезженные со всех сторон советы" и порекомендовал все же ценными советами не пренебрегать, соответствующее заявление появилось на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - говорится в сообщении МИД Украины.

В министерстве отметили, что опыт украинской революции показывает, что не слушать советы других стран, "а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда".

"Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - подчеркнули в украинском МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил , что президенту Беларуси Александру Лукашенко необходимо провести новые выборы, чтобы стабилизировать ситуацию в республике и рассеять сомнения народа в результатах прошедших выборов.

В минувшее воскресенье на заявление Зеленского отреагировал МИД Беларуси . В министерстве отметили, что Украина - братская для Беларуси страна, от которой в непростой для белорусов момент хотелось бы ощутить поддержку или хотя бы понимание, а "не слушать уже заезженные со всех сторон советы". Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что сейчас в таких советах в Беларуси "точно не нуждаются".

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