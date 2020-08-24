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Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла в Литве

24.08.2020 10:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. По меньшей мере 50 тысяч человек в Литве присоединились к акции поддержки протестующих в Беларуси, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Линас Линкявичюс в Twitter.

Длина живой цепи составила более 30 километров – она взяла начало на Кафедральной площади в центре столицы литовской столицы и протянулась до контрольно-пропускного пункта "Медининкай" на литовско-белорусской границе.

© REUTERS / INTS KALNINS
Президент Литвы Гитана Науседа на акции солидарности

В акции приняли участие действующий глава государства Гитана Науседа, а также экс-президенты Даля Грибауйскайте и Валдас Адамкус. На мероприятие вышли также министры и представители политических партий страны.

© Sputnik / Марина Серебрякова
Супруги Цепкало намерены встретиться с Тихановской в Литве

Напомним, что в настоящее время в Литве находится Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК Беларуси, заняла на прошедших президентских выборах второе место. Экс-кандидат покинула Беларусь 10 августа. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти. За то время, что Тихановская находится в Вильнюсе, она успела записать несколько видеообращений к белорусам, а также провела пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что Литву на текущей неделе намерен посетить заместитель госсекретаря США Стивен Биган, который обсудит с руководством страны ситуацию, сложившуюся в Беларуси.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после выборов президента 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять участников и применять силовые методы. Акции проходят ежедневно уже вторую неделю.

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Теги: Минск
 
 
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Живая цепь началась на Кафедральной площади Вильнюса и продлилась до КПП Медининкай на границе с Беларусью.
 
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