|
Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла в Литве
24.08.2020 10:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. По меньшей мере 50 тысяч человек в Литве присоединились к акции поддержки протестующих в Беларуси, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Линас Линкявичюс в Twitter.
Длина живой цепи составила более 30 километров – она взяла начало на Кафедральной площади в центре столицы литовской столицы и протянулась до контрольно-пропускного пункта "Медининкай" на литовско-белорусской границе.
© REUTERS / INTS KALNINS
Президент Литвы Гитана Науседа на акции солидарности
В акции приняли участие действующий глава государства Гитана Науседа, а также экс-президенты Даля Грибауйскайте и Валдас Адамкус. На мероприятие вышли также министры и представители политических партий страны.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Напомним, что в настоящее время в Литве находится Светлана Тихановская, которая,
Ранее стало известно, что Литву на текущей неделе
Массовые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живая цепь началась на Кафедральной площади Вильнюса и продлилась до КПП Медининкай на границе с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)