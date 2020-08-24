Германия хочет быстрого продвижения по Донбассу в минском процессе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. В Берлине хотят более быстрого продвижения в минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава МИД сегодня совершает визит в Киев, где намерен обсудить данный вопрос, а также работу "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) и проводимые в стране реформы.

"Прекращение огня, которое длится более четырех недель, является самым продолжительным с 2014 года, и это обнадеживающий знак! Мы хотим развивать это", - заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске в ходе встреч контактной группы.

В связи с тем, что в Беларуси после президентских выборов уже две недели продолжаются акции протеста , глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение Минска как места для переговоров.

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