Грибаускайте: Режим Лукашенко должен быть изолирован политически и дипломатически

Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 августа. Мир больше не может вести двойную игру с режимом Александра Лукашенко, его надо политически и дипломатически изолировать, заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте 23 августа во время участия в акции солидарности с белорусами "Путь свободы" в пограничном пункте Мядининкай.

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношение представителей Беларуси — не народа — должны применять не только политические, но и экономические санкции", — цитирует Грибаускайте портал Delfi .

По словам экс-президента, режим Лукашенко должен знать, как его оценивает мир. "Хватит играть и сидеть на двух стульях, как отчасти делал Запад и мы, — будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны", — сказала она.

"После такого массового применения жестокой силы против своего народа, которое рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути", — добавила Грибаускайте.

Она уверена, что для белорусов важна помощь литовцев. Она напомнила, что на заре независимости Литве также нужна была поддержка других стран. "Любой стране важно знать, что она не одна. И сегодня мы показываем, что белорусы не одиноки", — сказала Грибаускайте.

В акции "Путь свободы" приняли участие почти 50 тысяч человек, которые выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью на протяжении 32 км. Акция прошла 23 августа. В этот же день в 1989 году состоялась акция "Балтийский путь" — люди встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина: взявшись за руки, выстроились более миллиона человек. Эта акция Литвы, Латвии и Эстонии стала протестом против советской оккупации трех балтийских государств и призывом восстановить их независимость.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грибаускайте: Режим Лукашенко должен быть изолирован политически и дипломатически Минск, 24 августа. Мир больше не может вести двойную игру с режимом Александра Лукашенко, его надо политически и дипломатически изолировать, заявила экс-президент...

Ирина Турчина, БелаПАН.