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Члены президиума Координационного совета Ковалькова и Дылевский задержаны на проходной МТЗ

24.08.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на проходной Минского тракторного завода. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы совета Антон Родненков.

Их задержали сотрудники ОМОН и завели в автозак.

Дылевский — глава стачкома МТЗ, Ковалькова — сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на...
 
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