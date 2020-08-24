Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на проходной Минского тракторного завода. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы совета Антон Родненков.

Их задержали сотрудники ОМОН и завели в автозак.

Дылевский — глава стачкома МТЗ, Ковалькова — сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Члены президиума Координационного совета Ковалькова и Дылевский задержаны на проходной МТЗ Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на...

Захар Щербаков, БелаПАН.