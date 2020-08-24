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Члены президиума Координационного совета Ковалькова и Дылевский задержаны на проходной МТЗ
24.08.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на проходной Минского тракторного завода. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы совета Антон Родненков.
Их задержали сотрудники ОМОН и завели в автозак.
Дылевский — глава стачкома МТЗ, Ковалькова — сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 24 августа. Члены Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на...
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