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Начались суды над членами Координационного совета оппозиции
25.08.2020 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг - Sputnik. Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела члена Координационного совета, лидера стачечного комитета МТЗ Cергея Дылевского, сообщили Sputnik в суде.
По словам собеседников агентства, в суд поступили административные протоколы в отношении еще одного члена КС Ольги Ковальковой. "Суд рассматривает протоколы по скайпу" - рассказали в суде.
© Sputnik Анна Иванова
Как уточнили в пресс-службе Координационного совета, на Ольгу Ковалькову составлен административный протокол по ст.23.34 "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Санкция статьи предусматривает штраф либо административный арест до 15 суток.
Также суд Заводского района Минска сегодня рассмотрит административное дело в отношении председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.
Как ранее сообщало агентство, оппозиционные политики
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.
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Административные дела оппозиционеров, которые были задержаны накануне, суд рассматривает в режиме онлайн по скайпу.
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