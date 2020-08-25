Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского переданы в суд Заводского района Минска.

По информации пресс-службы КС, процесс по делу Дылевского уже идет. Суд над Ковальковой должен начаться в 10.40. Их обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.

Утром 24 августа Ковалькова и Дылевский были задержаны у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Минувшую ночь они провели в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Сергей Дылевский возглавляет стачком МТЗ, Ольга Ковалькова является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Административные дела членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского рассмотрит суд Заводского района Минска Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея...

БелаПАН.