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Административные дела членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского рассмотрит суд Заводского района Минска
25.08.2020 10:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского переданы в суд Заводского района Минска.
По информации пресс-службы КС, процесс по делу Дылевского уже идет. Суд над Ковальковой должен начаться в 10.40. Их обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.
Утром 24 августа Ковалькова и Дылевский были задержаны у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Минувшую ночь они провели в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Сергей Дылевский возглавляет стачком МТЗ, Ольга Ковалькова является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
БелаПАН.
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Административные дела членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского рассмотрит суд Заводского района Минска
Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея...
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