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Административные дела членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского рассмотрит суд Заводского района Минска

25.08.2020 10:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского переданы в суд Заводского района Минска.

По информации пресс-службы КС, процесс по делу Дылевского уже идет. Суд над Ковальковой должен начаться в 10.40. Их обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.

Утром 24 августа Ковалькова и Дылевский были задержаны у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Минувшую ночь они провели в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Сергей Дылевский возглавляет стачком МТЗ, Ольга Ковалькова является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 августа. Административные дела членов президиума Консультационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Ольги Ковальковой и Сергея...
 
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