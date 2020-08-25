Боевые вертолеты против шариков: Беларусь и Литва обменялись нотами протеста

Беларусь подняла авиацию, чтобы сбить связку шаров, которые летели к нам со стороны Литвы. Они были или бело-красно-белыми (но это не точно), с антигосударственной символикой или даже с ядом или взрывчаткой. В результате страны обменялись нотами протеста, обе считают, что нарушено их воздушное пространство.

Что произошло. Версия белорусской стороны

23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Оттуда «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», сообщили в телеграм-канале Минобороны Беларуси.

Для того, чтобы сбить шарики подняли вертолеты МИ-24, их полет был остановлен без применения оружия.

Что произошло. Версия литовской стороны

Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек государственную границу Литвы вблизи Мядининкай, сообщили в МИД Литвы.

Что произошло. Видео

Есть еще видео. Его подлинность не установлено, но совпадает марка вертолета и количество шаров. Там хорошо видно, что шары бело-красно-белые.

«Мы ничего не можем вам сказать про подлинность видео и то, когда и где оно было снято», — прокомментировали Tut.by в пресс-службе Министерства обороны.

И сменили формулевку с антигосударственной символики на символику, «не являющейся государственной в нашей стране». Кажется, в ведомстве считают синонимами «негосудартвенная» (неофициальная) и «антигосударственная» (направленная против государства).

Ноты протеста. Шары против вертолета

24 августа в МИД Беларуси послу Литвы Андрюсу Пулокасу была вручена нота протеста. По данным белорусской стороны, 23 августа объект с литовской территории углубился на белорусскую территорию на 3 км.

«Белорусская сторона расценивает данный факт, как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», - сообщили в МИД Беларуси.

Похожая история произошла в Вильнюсе. 24 августа в МИД Литвы был вызван посол Беларуси, которому вручили ноту протеста в связи с нарушением государственной границы Литвы, сообщил МИД Литвы.

В ноте содержится призыв предоставить пояснения по поводу данного инцидента и обеспечить, чтобы подобные нарушения не повторялись.

Шарики были с ядом. Но это не точно

«Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы», - заявил и.о. заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковника Олег Орлов.

Причин у этого три, считает Орлов. Одна - беспорная, еще две требуют дополнительной информации или комментариев экспертов, которых нет: граница неприкосновенна (да), «на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам» (но это не точно), «никто не знает, какая подвеска у этих шариков: она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее» (ключевое тут «никто не знает»).

«Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения Государственной границы Литовской Республики не было», - подчеркнул замкомандующего ВВС и ПВО.

При чем тут медведи

Инциденту с шариками предшествовал когда-то громкий скандал с «плюшевым десантом», который 8 лет назад стоил должностей нескольким белорусским чиновникам.

4 июля 2012 года белорусско-литовскую границу пересек шведский легкомоторный самолет, который сбросил на территорию страны около 800 плюшевых мишек с призывами к свободе слова в Беларуси.

В Минобороны этот факт сначала опровергли, но после того, как участники акции выложили в Интернете видео своего полета, Лукашенко признал ее реальность. В результате были уволены руководители ПВО Беларуси и пограничного ведомства.

В ходе расследования был задержан фотокорреспондент Антон Суряпин, опубликовавший фотографии мишек, и сотрудник риелтерского агентства Сергей Башаримов, который сдавал квартиру шведским подданным, участвующим в акции.

Плюшевый десант положил начало дипломатическому скандалу. 3 августа Беларусь отозвала своего посла из Швеции , то же самое было предложено сделать то же самое шведскому консульству.

В 2013 году дело было прекращено , а уголовное преследование всех задержанных и подозреваемых прекращено.

Кроме того, в 1995 году произошла еще одна неприятная для белорусской ПВО история: наши военные сбили воздушный шар американцев Алана Френеля и Джона Стюарта, которые участвовали в международных соревнованиях воздухоплавателей. Шар упал около города Береза (Брестская область), а его пассажиры погибли.