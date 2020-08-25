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Латушко проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета

25.08.2020 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Член президиума Координационного совета Павел Латушко был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля, об этом он сообщил сегодня журналистам.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

Сегодня в СК для дачи показаний вызвали одного из членов совета Павла Латушко.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Член Координационного совета оппозиции П. Латушко вызван на допрос в СК Беларуси

"Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении",- сказал Латушко, выйдя из Главного следственного управления СК Беларуси.

Напомним, что ранее следователи допрашивали еще двух членов президиума Координационного совета – юриста Максима Знака и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. 

Сегодня начались суды над несколькими членами совета, однако по административным статьям. Так, Ольге Ковальковой инкриминируют "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

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Теги: Минск
 
 
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Допрос члена президиума Координационного совета Павла Латушко длился в течение трех с половиной часов.
 
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