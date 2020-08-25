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Латушко проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета
25.08.2020 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Член президиума Координационного совета Павел Латушко был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля, об этом он сообщил сегодня журналистам.
© Sputnik / Александр Гальперин
Генеральная прокуратура Беларуси
Сегодня в СК для дачи показаний
© Sputnik / Евгений Одиноков
Член Координационного совета оппозиции П. Латушко вызван на допрос в СК Беларуси
"Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении",- сказал Латушко, выйдя из Главного следственного управления СК Беларуси.
Напомним, что ранее следователи
Сегодня
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Допрос члена президиума Координационного совета Павла Латушко длился в течение трех с половиной часов.
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