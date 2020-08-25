Песков прокомментировал желание оппозиции Беларуси развивать отношения с РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Беларуси развивать отношения с Россией, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Песков говорил о том, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется. В последствии член президиума совета Павел Латушко заявил РИА Новости, что координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне".

"Это прекрасно, собственно, это можно только приветствовать. Это можно только приветствовать, и мы, действительно, надеемся на то, что в целом в Беларуси абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений. Но вы же знаете, там вряд ли можно говорить о какой-то единой оппозиции. Там разные есть представители", - сказал Песков журналистам.