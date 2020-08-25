В Европарламенте обсудили белорусский вопрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Ситуацию, происходящую в Беларуси после президентских выборов, обсудили во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента.

Перед парламентариями, говоря о происходящем в республике, выступили экс-кандидат в президенты Республики Светлана Тихановская и замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид.

Что сказала Тихановская

Экс-кандидат в президенты заявила о готовности вступить в переговоры с действующими властями республики, причем назвать переговорщиков оппозиция уже готова. Цель – проведение новых выборов исключительно мирным путем.

"Наша цель - достичь честных и свободных выборов мирно, путем диалога", - сообщила она.

Политик отметила, что президентские выборы, состоявшиеся 9 августа, прошли с большим количеством нарушений, а их официальные итоги не признал как белорусский народ, так и большинство членов мирового сообщества. Именно несогласие с результатами выборов, по словам Тихановской, сподвигло недовольных белорусов выйти на акции протеста по всей республике, которые поначалу жестко подавлялись властями.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало о гибели четверых человек в ходе акций протеста. В МВД Беларуси заявили, что не предоставляли ООН таких данных. По официальной информации правоохранителей, подтверждена гибель трех человек.

Протесты ни пророссийские, ни антироссийские

Экс-кандидат на пост президента Беларуси также подчеркнула в Европарламенте, что мирные протесты, проходящие по всей стране, не имеют ни пророссийской, ни антироссийской направленности.

"Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство. Происходит мирная революция. Революция в Беларуси - не геополитическая революция. Это ни пророссийская революция, ни антироссийская. Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это революция демократии", - пояснила Светлана Тихановская.

Она отметила, что таким образом белорусский народ пытается добиться права свободно и честно выбирать лидеров страны и свою дальнейшую судьбу. "Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство. Я призываю все страны мира уважать фундаментальное право нашего народа на самоопределение, уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси", - подчеркнула политик.

ЕС: поговорить с Лукашенко пока не удалось

Как стало известно, Евросоюз пытается поддерживать контакты с Беларусью на самом высоком уровне, но поговорить с президентом республики Александром Лукашенко пока не удалось. Об этом заявила на заседании комитета Европарламента по иностранным делам генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

"В настоящее время контакты осуществляются на самом высоком уровне. Речь идет о верховном представителе Жозепе Борреле, некоторых лидерах стран, главе Евросовета. У всех были контакты в последние дни, они также пытались пообщаться с президентом Лукашенко, но это было невозможно", - отметила она.

По ее словам, ЕС считает Россию одной из ключевых фигур в урегулировании ситуации в Беларуси.

"Россия - ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне президента Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным. Была подчеркнута важность национального диалога в Беларуси и как важно избежать негативного внешнего вмешательства. Были обещания России не вмешиваться военным способом, и мы продолжим внимательно следить за этим", - сообщила Шмид.

Она рассказала, что в Евросоюзе считают урегулирование ситуации в Беларуси в рамках ОБСЕ наиболее подходящим способом.

"Я согласна, что ОБСЕ - это лучшая организация, чтобы начать непосредственно действовать прямо сейчас. Россия и Беларусь являются членами этой организации, в пятницу в Вене пройдет заседание по этому вопросу", - констатировала замглавы дипслужбы ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят потребности в оказании помощи Беларуси в рамках ОДКБ. Он также подчеркивал, что Беларусь должна сама решить, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Россия готова помочь, но вмешиваться не будет.

С чего все началось

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.