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Замгоссекретаря США и глава МИД России обсудили ситуацию в Беларуси

25.08.2020 15:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Ситуация в Беларуси обсуждалась во время встречи первого  заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве, рассказали во вторник в посольстве США в России.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Заместитель госсекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Беларуси. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Беларуси и права народа на самоопределение", - написала в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

По ее словам, замгоссекретаря также выразил глубокую озабоченность состоянием российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Лавров, комментируя белорусские выборы, говорил, что они не были идеальными, но белорусское руководство пытается вступить в диалог с протестующими гражданами, а также о том, что Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси. 

Анонсируя начало встречи Лаврова с Биганом в Москве, директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова опубликовала фотографию с делового обеда. 

"Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала Захарова.

После выборов президента Беларуси 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, по всей стране начались акции протеста.  Участники акций считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни почти семь тысяч человек были задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Биган во время переговоров осудил применение насилия в отношении белорусских граждан и выразил поддержку суверенитета Беларуси.
 
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