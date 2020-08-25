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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова осуждена на 10 суток ареста
25.08.2020 17:49 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 августа. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена на 10 суток административного ареста, сообщает правозащитный сайт
Дело рассматривалось в суде Заводского района Минска. Судья — Дмитрий Остапенко.
Ковалькову задержали утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, главой стачкома МТЗ Сергеем Дылевским. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей.
Кроме обвинения по ч. 3 ст. 23.34 КоАП на Ольгу Ковалькову составлен протокол и за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).
Сергей Дылевский 25 августа также был осужден на 10 суток административного ареста.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 25 августа. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы...
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