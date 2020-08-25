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Санкции ЕС по ситуации в Беларуси могут затронуть 15-20 человек - источник

25.08.2020 18:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Точечные санкции Евросоюза в связи с событиями в Беларуси могут затронуть 15-20 человек, однако окончательное число лиц, которое войдет в него, пока окончательно не известно, сказал журналистам источник в ЕС.

Рассмотрение списка и санкций ожидается на совете глав МИД Евросоюза на текущей неделе.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Может быть, между 15 и 20 (фамилиями - Sputnik)", - сказал источник. При этом он особо отметил, что количество фамилий в окончательном списке может отличаться от готовящегося проекта.

Предполагается, что санкционный лист может быть политически одобрен на неформальном совете глав МИД, однако затем будет необходимо его окончательное утверждение.

Ранее о подготовке списка санкций против белорусских чиновников заявила Литва. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорил, что в списке 32 фамилии, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко и другие должностные лица из силовых структур и ЦИК.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя реакцию Европейского сообщество на происходящее в стране, говорил о том, что в республике возникла сложная ситуация, что Европа должна дать республике возможность пройти возник без попыток принуждения или использования политических или финансовых рычагов. Призывы же к санкциям, по его мнению,  несут только вред. Он напомнил, что для Беларуси это будут уже не первые санкции со стороны ЕС, и страна пройдет их так же, как и предыдущие.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Литва заявила о подготовке национального списка из 32 человек, в отношении которых могут быть введены санкции.
 
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