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Тихановская выступила в Европарламенте. О чем она говорила?
26.08.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима. Именно так кандидат в президенты Светлана Тихановская охарактеризовала ситуацию в стране, выступая в Европарламенте 25 августа.
Тихановская назвала «демократической революцией» происходящее сейчас в Беларуси: мирные демонстранты, подвергаясь насилию со стороны властей, добиваются честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав.
Она подчеркнула, что белорусская революция направлена против авторитарного режима Лукашенко и «не является геополитической», то есть не направлена ни против России, ни против Евросоюза. Сама Светлана Тихановская считает Беларусь частью Европы, а граждане страны разделяют европейские ценности.
По данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко
19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи
20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк
После этого юрист и член КС Максим Знак
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В Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима. Именно так кандидат в президенты Светлана Тихановская...
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