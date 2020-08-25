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Тихановская выступила в Европарламенте. О чем она говорила?

26.08.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима. Именно так кандидат в президенты Светлана Тихановская охарактеризовала ситуацию в стране, выступая в Европарламенте 25 августа.

Тихановская назвала «демократической революцией» происходящее сейчас в Беларуси: мирные демонстранты, подвергаясь насилию со стороны властей, добиваются честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав.

Она подчеркнула, что белорусская революция направлена против авторитарного режима Лукашенко и «не является геополитической», то есть не направлена ни против России, ни против Евросоюза. Сама Светлана Тихановская считает Беларусь частью Европы, а граждане страны разделяют европейские ценности.

По данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).

После этого юрист и член КС Максим Знак заявил, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного.

 
 
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В Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима. Именно так кандидат в президенты Светлана Тихановская...
 
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