Тихановская выступила в Европарламенте. О чем она говорила?

В Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима. Именно так кандидат в президенты Светлана Тихановская охарактеризовала ситуацию в стране, выступая в Европарламенте 25 августа.

Тихановская назвала «демократической революцией» происходящее сейчас в Беларуси: мирные демонстранты, подвергаясь насилию со стороны властей, добиваются честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав.

Она подчеркнула, что белорусская революция направлена против авторитарного режима Лукашенко и «не является геополитической», то есть не направлена ни против России, ни против Евросоюза. Сама Светлана Тихановская считает Беларусь частью Европы, а граждане страны разделяют европейские ценности.

По данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил , что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).