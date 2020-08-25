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МИД: Россия предостерегает США и ЕС от вмешательства в дела Беларуси

25.08.2020 19:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Россия предостерегает США и Евросоюз от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном сайте ведомства.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, сложившуюся в после президентских выборов 9 августа.

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, которая прошла в закрытом режиме и длилась более полутора часов, Лавров раскрыл ее детали. По словам главы МИД РФ, "мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Беларуси".

"Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход. Но мы не считаем возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и белорусскому народу, будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна. Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности", - заявил Лавров.

Министр обратил внимание на то, что Россия хочет понять, на каких условиях формировался Координационный совет оппозиции.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Мы привлекли внимание заместителя Госсекретаря США С.Бигана к тому, что внутри Беларуси, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него. Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать", - сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что "было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета", по его словам, на сайте участвовавшей в выборах президента Светланы Тихановской "появлялись весьма противоречивые цели, которые он преследует". "Ну и состав персоналий, которые в этом совете представлены вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с главой российского МИД заместитель госсекретаря США заявил, что в Вашингтоне не заинтересованы в создании искусственного кризиса в Беларуси.
 
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