Латвия запретит въезд в страну 30 чиновникам из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Правительство Латвии во вторник на заседании согласовало индивидуальные санкции со стороны страны в отношении 30 должностных лиц Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает канал LTV1.

По его словам, санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть приняты как можно скорее, но латвийская сторона полагает, что это не произойдет в ближайшем времени.

"Поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Беларуси, в отношении которых нет сомнений, что они несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и насилие", – сказал глава Ринкевичс.

Как отметил глава МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку. Вслед за акциями протеста в республике начали проходить и митинги в поддержку действующей власти.