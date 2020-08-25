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Латвия запретит въезд в страну 30 чиновникам из Беларуси
25.08.2020 19:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Правительство Латвии во вторник на заседании согласовало индивидуальные санкции со стороны страны в отношении 30 должностных лиц Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает канал LTV1.
По его словам, санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть приняты как можно скорее, но латвийская сторона полагает, что это не произойдет в ближайшем времени.
"Поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Беларуси, в отношении которых нет сомнений, что они несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и насилие", – сказал глава Ринкевичс.
Как отметил глава МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности.
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Под санкции попали должностные лица из аппарата президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, МВД и Комитета госбезопасности.
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