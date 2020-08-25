ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латвия запретит въезд в страну 30 чиновникам из Беларуси

25.08.2020 19:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Правительство Латвии во вторник на заседании согласовало индивидуальные санкции со стороны страны в отношении 30 должностных лиц Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает канал LTV1.

© Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Литва объявит Лукашенко невъездным в республику

По его словам, санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть приняты как можно скорее, но латвийская сторона полагает, что это не произойдет в ближайшем времени.

"Поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Беларуси, в отношении которых нет сомнений, что они несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и насилие", – сказал глава Ринкевичс.

Как отметил глава МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку. Вслед за акциями протеста в республике начали проходить и митинги в поддержку действующей власти.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под санкции попали должностные лица из аппарата президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, МВД и Комитета госбезопасности.
 
Новости дня
Новости политики
 
Санкции ЕС по ситуации в Беларуси могут затронуть 15-20 человек - источник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика