Конституционный суд объявил КС вне закона. Но уголовное дело не уместно

Для административного, и тем более уголовного преследования членов Координационного совета нет оснований.

Об этом заявил бывший судья Конституционного суда доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, отвечая на вопрос БДГ.

О том, что Конституция Беларуси не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов, заявил журналистам во вторник председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич, сообщило госагентство БЕЛТА 25 августа.

«На конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд», - добавил он.

Однако, как считает доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, Координационный совет выступает временным органом, призванным вести диалог с властью.

«Формально председатель КС мог сделать такой вывод, потому что, действительно, ни в Конституции, ни в законодательстве не предусматривается создание такого органа, как Координационный совет, который призван вести диалог о передаче власти.

Но дело в том, что незаконными образованиями могут признаваться только те объединения людей, которые хотят и дальше действовать на постоянной основе, получить легальный статус.

В данном случае речь идет о временном консультативном органе, который не преследует цели, связанные с захватом власти, посягают на национальную безопасность. Это гражданская инициатива, которая хотела бы содействовать переговорному процессу.

Мне представляется, что возбуждение уголовного дела по статье 391 УК (призывы к свержению конституционного строя, захвату власти) в данном случае не уместны. Обвинения в адрес членов Координационного совета и членов его президиума в некой преступной деятельности не имеют под собой оснований», - заключил Михаил Пастухов.

Как сообщала БДГ , членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали накануне возле проходной Минского тракторного завода. Оба политика осуждены на 10 суток административного ареста.

Тем временем экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. Она заявила, что в Беларуси проходит демократическая революция, направленная против авторитарного режима.

В Минске членов Координационного совета продолжают вызывать в Следственный комитет. Павел Латушко, побывавший там, сказал, что его вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу о создании КС. Политик уверен, что организация никак не нарушает законодательство и не покушается на власть.

«Все наши предложения - в рамках правового поля и действующей Конституции. Конечно, вся ситуация с вызовами морально давит на членов совета. Но важно понять, что, кроме пути диалога, другого выхода нет. Мы ничего не нарушаем - это обычное гражданское право иметь свой голос», - сказал Латушко.

Напомним также, что члны Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский 24 августа были задержаны правоохранителями возле проходной МТЗ. Сегодня стало известно, что им присудили по10 суток ареста.

Координационный совет в Беларуси

19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

В число членов президиума вошли, в том числе, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры и экс-директор театра им. Я.Купалы Беларуси Павел Латушко.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил , что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).