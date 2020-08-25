МИД России: Литва вмешивается в дела Беларуси, помогая Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Заявления литовских властей относительно президентских выборов в Беларуси и предоставление убежища экс-кандидату Светлане Тихановской является вмешательством в дела республики, заявили во вторник в Министерстве иностранных дел РФ.

"Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы "нелегитимности" прошедших в Беларуси выборов, литовские власти публично называют Александра Лукашенко "бывшим президентом", вводят против него санкции. При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая "к решительным международным действиям", – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она также отметила, что такие шаги Вильнюса, которые власти страны пытаются маскировать под желание помочь гражданам Беларуси, в действительности лишь расшатывают ситуацию.

"Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное" с его точки зрения решение", – сказали в российском МИД.

Захарова отметила, что российская сторона также считает неуместными заявления руководителя МИД Литвы Линаса Линкявичуса о неуважении властей Беларуси к своему народу.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа . Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали более 80% избирателей . Позже в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста против результатов выборов. Для разгона протестующих правоохранительные органы использовали спецсредства и спецтехнику . За четыре дня протестов в стране были задержаны около семи тысяч человек.

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