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Акция оппозиции прошла на площади Независимости в Минске

26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Акция оппозиции прошла во вторник в центре Минска, на площади Независимости, сообщает корреспондент Sputnik.

Это семнадцатый день протестов несогласных с итогами президентских выборов. У Дома правительства протестующие собрались, чтобы отметить неофициальный День независимости. 25 августа 1991 года была провозглашена независимость БССР.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске

Как обычно, митингующие пели песни и скандировали лозунги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске

Из громкоговорителей, установленных на здании Мингорисполкома, власти предупреждали собравшихся о несанкционированном характере мероприятия и "установленной ответственности", призывали активистов разойтись, а также просили воздержаться от провокаций, в противном случае милиция вынуждена будет использовать спецсредства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске

Дежурившие на месте сотрудники правопорядка никак не вмешивались в ход митинга.

Когда протестующие начали покидать площадь сотрудники правоохранительных органов задержали несколько митингующих. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске

Протестные акции 25 августа прошли и в других городах республики - Бобруйске, Новополоцке, Гомеле, Гродно и Витебске. В Витебске правоохранители задержали нескольких активистов. В Гродно были задержаны 28 работников "Гродно Азот", после составления административных протоколов их отпустили до суда. 

Параллельно акции оппозиции возле Комаровского рынка прошел митинг в поддержку действующей власти.

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси уже больше двух недель продолжаются протестные акции несогласных с результатами президентских выборов.
 
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