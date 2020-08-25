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Акция оппозиции прошла на площади Независимости в Минске
26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Акция оппозиции прошла во вторник в центре Минска, на площади Независимости, сообщает корреспондент Sputnik.
Это семнадцатый день протестов несогласных с итогами президентских выборов. У Дома правительства протестующие собрались, чтобы отметить неофициальный День независимости.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске
Как обычно, митингующие пели песни и скандировали лозунги.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске
Из громкоговорителей, установленных на здании Мингорисполкома, власти предупреждали собравшихся о несанкционированном характере мероприятия и "установленной ответственности", призывали активистов разойтись, а также просили воздержаться от провокаций, в противном случае милиция вынуждена будет использовать спецсредства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске
Дежурившие на месте сотрудники правопорядка никак не вмешивались в ход митинга.
Когда протестующие начали покидать площадь сотрудники правоохранительных органов задержали несколько митингующих.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске
Протестные акции 25 августа прошли и в других городах республики - Бобруйске, Новополоцке, Гомеле, Гродно и Витебске. В Витебске правоохранители задержали нескольких активистов. В Гродно были
Параллельно акции оппозиции возле Комаровского рынка прошел
9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.
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В Беларуси уже больше двух недель продолжаются протестные акции несогласных с результатами президентских выборов.
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