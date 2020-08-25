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Митинг в поддержку Александра Лукашенко состоялся в Минске

26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Митинг "За Беларусь" прошел сегодня у Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Акции в поддержку президента проходят во всех городах Беларуси более недели. Сегодня местом для проведения стала площадка перед Комаровским рынком в Минске.

© Sputnik
Акция в поддержку действующей власти в Минске 25 августа

Участники митинга пришли на мероприятие с государственной символикой, флагами Федерации профсоюзов, КПБ и ряда других общественных организаций. К собравшимся обратились народные артисты, представители трудовых коллективов и обычные граждане. Митингующие скандировали "За батьку!", "Не отдадим (страну)!", "За мирную Беларусь".

© AFP 2020 / Dmitri Lovetsky
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка

В завершение митинга на здании рынка появилось изображение государственного флага, а собравшиеся исполнили гимн Беларуси.

© Sputnik
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка

Аналогичные акции в поддержку главы государства прошли сегодня и в других городах республики. Митинги состоялись в Березе, Дзержинске, Лиде, Барановичах, Малорите и Ивацевичах. 

© AFP 2020 / Dmitri Lovetsky
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка

Вечером во вторник возле Дома правительства прошла акция оппозиции.

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.

 
Теги: Минск
 
 
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На площадке около Комаровского рынка собрались сторонники действующего президента, перед которыми выступили народные артисты и представители общественных...
 
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