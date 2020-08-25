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Митинг в поддержку Александра Лукашенко состоялся в Минске
26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Митинг "За Беларусь" прошел сегодня у Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Акции в поддержку президента проходят во всех городах Беларуси более недели. Сегодня местом для проведения стала площадка перед Комаровским рынком в Минске.
© Sputnik
Акция в поддержку действующей власти в Минске 25 августа
Участники митинга пришли на мероприятие с государственной символикой, флагами Федерации профсоюзов, КПБ и ряда других общественных организаций. К собравшимся обратились народные артисты, представители трудовых коллективов и обычные граждане. Митингующие скандировали "За батьку!", "Не отдадим (страну)!", "За мирную Беларусь".
© AFP 2020 / Dmitri Lovetsky
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка
В завершение митинга на здании рынка появилось изображение государственного флага, а собравшиеся исполнили гимн Беларуси.
© Sputnik
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка
Аналогичные акции в поддержку главы государства прошли сегодня и в других городах республики. Митинги состоялись в Березе, Дзержинске, Лиде, Барановичах, Малорите и Ивацевичах.
© AFP 2020 / Dmitri Lovetsky
Митинг в поддержку главы государства у Комаровского рынка
Вечером во вторник возле Дома правительства
9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.
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На площадке около Комаровского рынка собрались сторонники действующего президента, перед которыми выступили народные артисты и представители общественных...
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