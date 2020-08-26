Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован накануне вечером, его ожидает операция, рассказал в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

"Господин президент был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке", - сказал Овчачек.

Он уточнил, что опасности для жизни Земана нет, президент находится в постоянном контакте с семьей и не прекращает работу.

"Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - уточнил пресс-секретарь.

Милошу Земану 75 лет, длительное время он жалуется на болезнь ног. Уточняется, что президент сломал руку, когда пытался встать с кресла после просмотра вечерних новостей.

Последний раз Земан проходил медобследование зимой этого года. Тогда он вышел к журналистам и сообщил, что полностью здоров.