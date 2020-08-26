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Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован накануне вечером, его ожидает операция, рассказал в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

"Господин президент был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке", - сказал Овчачек.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Он уточнил, что опасности для жизни Земана нет, президент находится в постоянном контакте с семьей и не прекращает работу.

"Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - уточнил пресс-секретарь.

Милошу Земану 75 лет, длительное время он жалуется на болезнь ног. Уточняется, что президент сломал руку, когда пытался встать с кресла после просмотра вечерних новостей.

Последний раз Земан проходил медобследование зимой этого года. Тогда он вышел к журналистам и сообщил, что полностью здоров.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Медики уверяют, что опасности для жизни главы государства нет, сейчас он находится в военном госпитале столицы.
 
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