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Президент Чехии Милош Земан попал в больницу
26.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован накануне вечером, его ожидает операция, рассказал в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
"Господин президент был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке", - сказал Овчачек.
© Sputnik / Алексей Никольский
Он уточнил, что опасности для жизни Земана нет, президент находится в постоянном контакте с семьей и не прекращает работу.
"Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - уточнил пресс-секретарь.
Милошу Земану 75 лет, длительное время он жалуется на болезнь ног. Уточняется, что президент сломал руку, когда пытался встать с кресла после просмотра вечерних новостей.
Последний раз Земан проходил медобследование зимой этого года. Тогда он вышел к журналистам и сообщил, что полностью здоров.
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Медики уверяют, что опасности для жизни главы государства нет, сейчас он находится в военном госпитале столицы.
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