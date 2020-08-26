Координационный совет заявил о спорном статусе правительства Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Координационный совет сомневается в правомерности назначения нового правительства президентом Беларуси Александром Лукашенко, об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова в своем видеообращении.

В частности, сомнения вызывает само назначение членов Совета министров, которые ушли в отставку после выборов президента, но были спустя несколько дней снова назначены на свои должности в том же составе действующим главой государства.

"Только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября, однако уже 19 августа президент назначил новое правительство. До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", - подчеркнула Колесникова.

Член президиума КС также отметила, премьер-министра страны президент может назначить только с согласия Палаты представителей. Такой механизм прописан в Конституции республики, но он был проигнорирован.

"Это означает, что после инаугурации следует также получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства. На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - резюмировала Мария Колесникова.

Координационный совет был создан по инициативе Тихановской. Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту его создания - прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа ежедневно выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек. По последним данным, жертвами стали три человека.

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