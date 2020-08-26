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Одиннадцать белорусов уже попросили убежища в Литве

26.08.2020 09:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Одиннадцать белорусских граждан за последние дни попросили Литву предоставить им убежище, об этом сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире радиостанции LRT radijas.

© Photo : МИД РФ
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"В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили одиннадцать граждан Беларуси", - озвучила она.

При этом десять белорусов обратились с просьбой о предоставлении убежища, уже будучи на границе, а один - находясь непосредственно в Литве. По словам Гудзинскайте, с учетом событий, происходящих в Беларуси сейчас, количество ходатайств небольшое. Она отметила, что все обратившиеся имеют одинаковый мотив: они боятся расправы на родине.

"Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - поделилась мнением глава Департамента миграции Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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