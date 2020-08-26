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В Минске 25 августа прошли две акции: "за" и "против"

26.08.2020 11:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мирная акция протеста прошла на площади Независимости, ее организовала оппозиция в честь Дня независимости Беларуси. 25 августа 1991 года БССР приняла декларацию о суверенитете.

Несколько тысяч человек собрались возле Красного костела, звучала музыка, пели песни. Несмотря на близкое присутствие спецтехники и войск, люди праздновали День независимости. Это был 17-й день протестов против официальных итогов президентских выборов Беларуси.

Проходили акции и в других городах Беларуси. Имели место задержания. В пресс-службе ГУВД Минска Onliner заявили, что «производятся задержания в рамках административного процесса».

Возле Комаровки 25 августа прошел также и митинг в поддержку Александра Лукашенко. Власти собрали туда людей к 19-00. Среди выступающих был печально известный бывший командир СОБРа Дмитрий Павличенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Мирная акция протеста прошла на площади Независимости, ее организовала оппозиция в честь Дня независимости Беларуси. 25 августа 1991 года БССР приняла декларацию о...
 
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