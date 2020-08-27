Путин: пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь

В РФ сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, его могут отправить в Беларусь.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия», передает РИА Новости.

Глава РФ сказал, что резерв сформирован по просьбе Александра Лукашенко. Однако, по словам Путина, пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - рассказал российский президент.

Путин считает, что в случае с политическим кризисом в соседней стране Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.

Решится ли вообще на это Москва

Навряд ли Москва пойдет на такой шаг, как введение своих боевиков в Беларусь, рокомментировал БДГ информацию политический обозреватель Павлюк Быковский.

«Путин сказал, что условием предоставлением полицейской помощи является грабежи банков, поджоги зданий и т.д. До сих пор белорусский протест носил мирный характер, за исключением нескольких стычек между демонстрантами и правоохранительными органами в первые ночи протеста.

При этом нельзя исключить провокации, в ходе которой будет создан повод для введения в Беларусь российской полиции. Именно поэтому я считаю это маловероятным, а не невозможным.

Стоит еще вспомнить комментарий Дмитрия Пескова о том, что протесты в Беларуси мирные. Это тоже свидетельствуют о том, что пока Москва не решится сейчас на такой шаг», - сказал Быковский.

По мнению Евгения Прейгермана, главы экспертной инициативы «Минский диалог», если все ж Москва решится на вторжение, реакция белорусов будет очень непредсказуемой и нескоординированной.

Некоторые воспримут это как призыв к партизанской войне, другие будут просто сидеть и смотреть, что будет дальше. По его словам, Лукашенко может просить РФ о помощи в рамках СГ и договора о коллективной безопасности, но это не значит, что в Беларусь въедут российские танки.

«В этом нет даже прагматической необходимости: силовой ресурс Лукашенко достаточен, чтобы самому исправить ситуацию. Другой вопрос, готовы ли люди по всей вертикали выполнять силовые приказы. Только для того, чтобы подтолкнуть своих силовиков, может, и нужна российская поддержка», - сказал Прейгерман сайту meduza.io.

По его словам, сегодняшняя ситуация, - митинги на крупных предприятиях и явно неудачная попытка вести разговор на МЗКТ, - дает понять, что люди не готовы слушать и разговаривать, как это было раньше.

«Россия не может этого не видеть. Резкие действия с ее стороны - это большой риск. И наоборот, было бы выгодно использовать белорусскую ситуацию, чтобы выводить отношения с Западом из тупика, в котором они оказались после 2014 года», - говорит политолог.