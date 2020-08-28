Премьер Японии Абэ намерен подать в отставку - СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщает японское общественное телевидение.

За последнюю неделю глава японского правительства дважды был в больнице: впервые - на прошлой неделе, затем 24 августа. Абэ объяснил это необходимостью узнать результаты проведенных анализов.

По информации СМИ, в понедельник премьер узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями. По этой причине Абэ решил оставить кресло премьер-министра, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней (почти восемь лет), что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.