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Премьер Японии Абэ намерен подать в отставку - СМИ

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik.  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщает японское общественное телевидение.

За последнюю неделю глава японского правительства дважды был в больнице: впервые - на прошлой неделе, затем 24 августа. Абэ объяснил это необходимостью узнать результаты проведенных анализов.

По информации СМИ, в понедельник премьер узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями. По этой причине Абэ решил оставить кресло премьер-министра, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней (почти восемь лет), что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальное заявление глава японского правительства, как ожидается, сделает позднее в пятницу.
 
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