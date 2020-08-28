Тихановская обратилась к учителям: очистим школу от лицемерия и страха

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская накануне Дня знаний обратилась к белорусским учителям и призвала их очистить школу от лицемерия и страха, видео с обращением появилось в сети утром в пятницу.

Тихановская поздравила учителей с наступающим праздником и отметила, что сама имеет педагогическое образование и работала с детьми.

"Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию, и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, лыжню, демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу?" - задалась вопросом политик.

Но самое страшное, по ее словам, что многих учителей втянули в избирательные комиссии, "где обеспечивался нужный результат". "Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе, вашим хозяином", - подчеркнула Тихановская.

Экс-кандидат в президенты отметила, что большинство учителей работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. "Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться, воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители. Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха", - обратилась она к бывшим коллегам.

Тихановская призвала тех педагогов, которые поддались давлению и пошли на подлог, дать себе обещание поступать по совести. Политик возмутилась тем, что сейчас со стороны властей звучат угрозы уволить учителей , не согласных с государственной идеологией.

"Проявите солидарность, защитите своих коллег - честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель - профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей", - заключила Светлана Тихановская.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

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