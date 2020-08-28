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Посольство: российские журналисты без аккредитации вернутся домой
28.08.2020 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Задержанные в Минске российские журналисты без аккредитации МИД Беларуси в скором времени вернутся домой, заявил в пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг, 27 августа, столичная милиция
"Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики Беларусь, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", - сказал Маскалев.
Он также уточнил, что без аккредитации было несколько российских журналистов.
В Минске и других городах Беларуси больше двух недель не прекращаются
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Среди задержанных накануне вечером в центре города журналистов были и те, у кого не было аккредитации МИД.
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