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Посольство: российские журналисты без аккредитации вернутся домой

28.08.2020 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Задержанные в Минске российские журналисты без аккредитации МИД Беларуси в скором времени вернутся домой, заявил в пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В четверг, 27 августа, столичная милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города. Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили.

"Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики Беларусь, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", - сказал Маскалев.

Он также уточнил, что без аккредитации было несколько российских журналистов.

В Минске и других городах Беларуси больше двух недель не прекращаются акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Среди задержанных накануне вечером в центре города журналистов были и те, у кого не было аккредитации МИД.
 
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